Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
ΤΟ ΧΑΟΣ...ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ.....
Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό και δεν δείχνει, σήμερα τουλάχιστον, πόσοι θα βρεθούν από τους πολιτικούς αρχηγούς, έως τις εκλογές με τα κεφάλια έξω.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης , παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των δημοσκόπων, δεν φαίνεται να ξεφεύγει από το 20 με 25% με τάση, σαφή τάση, να κατέβει και περισσότερο, λόγω των οξυμένων προβλημάτων της καθημερινότητας και των σκανδάλων, που όπως φαίνεται με την βοήθεια της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, θα σκάνε το ένα μετά το άλλο.
Οι περισσότερες εταιρίες δημοσκοπήσεων, αυγατίζουν το αφήγημα του 30%, μόνον που τα ποσοστά αυτά, αφορούν εκτιμήσεις και αναγωγές και όχι πρόθεση ψήφου.
Τα υπόλοιπα είναι κουβέντες καφενείου, που δίνει το Μαξίμου σε δημοσιογράφους, που ήδη έχουν εκτεθεί και πιπιλάνε ότι θα ανακάμψει ο Κυριάκος, κάτι που φαντάζει αδύνατο πλέον.
Στο πεδίο των εθνικών παραχωρήσεων κι ο τελευταίος Έλληνας, κατανοεί ότι βρισκόμαστε πιθανότατα στο χειρότερο σημείο, μεταπολιτευτικά, με λανθασμένες επιλογές στην λάθος πλευρά της ιστορίας.
Στην οικονομία οι αριθμοί ευημερούν οι άνθρωποι υποφέρουν.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κομπάρσοι σε σκηνή επιθεώρησης ,μόνον τον γέλωτα προκαλούν. Ποιος πιστεύει σήμερα ότι ο Ανδρουλάκης, ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου, ο Κασσελάκης, ο έρμος αλλά συμπαθής Φάμελλος ή ο γραφικός Κουτσούμπας-αν είναι δυνατόν- θα αποτελέσουν εναλλακτική λύση, σε ένα λυσσώδες σύστημα, που στηρίζεται στην παραπληροφόρηση.
ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, χωρίς κανείς να μπορέσει να πει με βεβαιότητα εάν θα αποτελέσει αλλαγή ουσιαστική ή απλώς θα ταράξει ακόμα περισσότερο τα νερά του συστήματος, πιθανόν να αποτελέσει η κάθοδος του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική σκηνή.
Ειλικρινά, όσα και να του καταλογίζονται, πιστεύει κανείς ότι η κάθοδος του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα επιφέρει ριζικές ανατροπές στην δυναμική των κομμάτων της αντιπολίτευσης;
Ήδη χωρίς την ανακοίνωση πολιτικού φορέα, οι δημοκόποι -ακόμα κι αυτοί που αλληθωρίζουν ξεδιάντροπα υπέρ Μητσοτάκη- του δίνουν 13%.Δυο προσφατες δημοσκοπήσεις αναβάζουν το ποσοστό του μη υπαρκτου κόμματος ακομα τουλάχιστον στο 14% θα τον ψηφιζαν και στο 8% θα εβλεπαν με συμπάθεια την δημιουργια κόμματος.....
Δεν θα εισπράξει, ο άλλοτε αρχηγός του Σύριζα και σημερινός θιασώτης ενός «κεντροαριστερού πατριωτικού κινήματος» από όλα τα κόμματα; Δεν θα καταποντιστεί το ΠΑΣΟΚ που θα χάσει τουλάχιστον τέσσερις μονάδες; Δεν θα χάσει και η Κωνσταντοπούλου, δεν θα χάσει ο Φάμελλος τα κόμματα της αριστεράς; Δεν θα διαλυθεί ο Σύριζα;
Δικαίως όλοι αυτοί ανησυχούν, γιατί πιθανόν να κάνει ο Τσίπρας αυτό που δεν μπορούσαν τόσα χρόνια να κάνουν όλοι τους. Αποσπώντας μεγάλα κομμάτια τους, να φτιάξει την μεγάλη κεντροαριστερά, κάτι που φυσικά απεύχεται το σημερινό καθεστώς, καθώς σε ένα τέτοιο κύμα δεν θα μείνουν αμέτοχοι και οι αγανακτισμένοι διαμαρτυρόμενοι όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Κι αυτό ακριβώς φοβάται ο Μητσοτάκης...
Είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας -που χωρίς να έχει επισήμως ακόμα ιδρύσει κόμμα, βρίσκεται πέντε μονάδες πίσω από τον Μητσοτάκη στην καταλληλότητα ως πρωθυπουργός- ξεκινά την επάνοδό του στην πολιτική σκηνή, ως αρχηγός άλλου κόμματος, με όχι σαφή μέχρι στιγμής ταυτότητα με τουλάχιστον δέκα τέσσερα τοις εκατό και πλέον στο τσεπάκι του.
Η δυναμική αυτής της καθόδου, θα πολλαπλασιαστεί συν τω χρόνω, ειδικά όταν όλοι πλέον γνωρίζουν ότι ο εκδοτικός χώρος θα χωρισθεί επισήμως στα δυο. Το γεγονός ότι παλαιοί φίλοι του και συνοδοιπόροι στον εκδοτικό χώρο τον κτυπούν, δεν λέει τίποτα. Θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά κτυπούν τον Τσίπρα. Πως θα γίνει αυτό; Ακόμα κι αν ισχύσει η αρχή του... το μη χείρον βέλτιστον, τον Τσίπρα δείχνει η λογική. Πως θα φύγει ο γραφικός και επικίνδυνος Μητσοτάκης, εάν δεν υπάρξει αντίπαλον δέος. Και βλέπουν κανέναν καλύτερο από τον Τσίπρα; Ή το λιγότερο κακό;
Η κάθοδος του Αντώνη Σαμαρά είναι λιγότερο αισιόδοξη, αλλά επίπονη για την Νέα Δημοκρατία, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο Μεσσήνιος πολιτικός μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερο τουλάχιστον εννέα τοις εκατό των ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλων δεξιών κομμάτων.
Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον Μητσοτάκη, αλλά όχι μόνον στην Νέα Δημοκρατία.
Όπως όλες οι δημοσκοπήσεις κατέδειξαν, η τότε άνοδος του Σύριζα του Αλέξη Τσίπρα δεν έγινε με ψήφους μόνον αριστερών. Ένα ποσοστό δεξιών ψήφων, δυσαρεστημένων πήγε στον Τσίπρα.
Υπό την έννοια αυτή, ένα ποσοστό δυσαρεστημένων αγανακτισμένων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πιθανόν να πήγαινε στον Αλέξη Τσίπρα Σε μια τέτοια περίπτωση ο Αντώνης Σαμαράς ... παίζει τον ρόλο του αναχώματος
Φυσικά δεν μιλάμε ποτέ για το βλακώδες όνειρο της συμφωνίας των κομμάτων της αριστεράς γιατί παρότι απίθανο, το μόνον που θα πετύχαινε, θα ήταν η αντισυσπείρωση περί τον Μητσοτάκη. Βούτυρο στο ψωμί του.
ΛΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή....
Έχει ελπίδες ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Ποιος νοήμων μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν έχει.. Αλλά και να μην τον κερδίσει ...ο Μητσοτάκης θα χάσει..
Δεν θα βρει δεκανίκι στις δεύτερες εκλογές, για να σχηματίσει κυβέρνηση και με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο ό,τι και να κάνει θα βρεθεί στο περιθώριο. Και φυσικά το αφήγημα Μητσοτάκης ή χάος είναι ηλίθιο, αφού και οι δυο τελευταίες δημοσκοπήσεις, δείχνουν την πλειοψηφία να προτιμά... το χάος κάτι που υπογραμμίζει την απόλυτη απογοήτευση του ελληνικού λαού.
Υπάρχει, κυριαρχεί και υπογραμμίζει την παρουσία του και ο ισχυρότατος παράγων που λέγεται Καρυστιανού. Η άποψή μας, είναι ότι δεν θα δημιουργήσει κόμμα. Η αποδόμησή της από διαφόρους που επανήλθαν στο επικοινωνιακό προσκήνιο, γιατί την βάζουν τον τοίχο, επειδή δεν έφτιαξε μαζί τους κόμμα, πολύ λίγο επηρεάζει...
Όμως τι θα γίνει εάν ...δείξει με το δάκτυλο ποιον θα επιθυμούσε;
Με τον κατακερματισμό της δήθεν αριστεράς -δεν αναφερόμαστε ποτέ στο ΚΚΕ που είναι ένα κόμμα εκτός πραγματιότητας -δεν φαίνεται αλλη "λύση"στον ορίζοντα.
Με απλά λόγια, θα θυσιαστεί μια παράταξη -έστω κι αυτό το τερατούργημα - και θα την πάρει μαζί του ο Μητσοτάκης, γιατί δεν ...θέλει να πάρει την ηγεσία ο Δένδιας.
Και τι θα κάνει ο Δένδιας θα μου πείτε; Δειλός, μοιραίος και άβουλος θα ισχυρισθούν ορισμένοι. Πιθανόν..
Κανείς δεν μπορεί όμως να αμφισβητήσει ότι θα μπορούσε να μετριάσει κατά πολύ τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας και να διαπραγματευθεί με μεγαλύτερη ισχύ, σε περίπτωση συνεργασιών, αφού με τον Μητσοτάκη κανείς δεν θα συνεργασθεί.
Όλο αυτό το σενάριο δεν θα έμοιαζε απίθανο εάν τα περισσότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν ζούσαν αλλού και δεν έβλεπαν τι έρχεται. Κοινώς τα λένε μεταξύ τους και περιμένουν το θαύμα. Αμ δεν θα' ρθει...
Εχουν ξεχάσει ότι υπάρχει αύριο...
Τα δέ αλλοτε δικά του εκδοτικά συγκροτήματα εχουν κατανοήσει που πάει η δουλειά.Ο Μαρινάκης ο Κυριακου ο Βαρδινογιάννης ο Ιβαν απέναντι η ναυαρχίδα Καθημερινή προβληματισμένη και ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Σκάυ δεν αισθάνεται καλα τελευταία ...
Έτσι απλά είναι τα πράγματα σήμερα. Και στο βάθος, αρέσει δεν αρέσει, Τσίπρας.-
Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου